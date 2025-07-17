Путин напомнил о забранном Европой зерне

То зерно, которое в рамках «черноморской инициативы» 2022 года должны были получить развивающиеся страны, Европа забрала себе. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Его процитировало РИА Новости.

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Так он отреагировал на заявление главы Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрея Гурьева о том, что это зерно полагалось странам юга.

«А поехало в Европу», — констатировал глава государства.

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В июле 2023 года Путин заявил, что зерновую сделку продлят только в случае, если западные страны выполнят российские требования, которые оговаривались при подписании «черноморской инициативы». Зерновая сделка прекратила действовать 18 июля того же года, после того как Россия вышла из нее.

О том, что все зерно, вывозимое с Украины, оказалось направлено не в развивающиеся беднейшие страны, а в страны Европейского союза, президент России говорил еще в сентябре 2022 года.