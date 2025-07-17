Экономике США предсказали инфляционный шок

Президент США Дональд Трамп не смог убедить международных инвесторов в том, что он действительно введет 100-процентные пошлины против торговых партнеров России. Об этом со ссылкой на Economist сообщило агентство «Прайм».

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Как пишет британское издание, если бы тарифы, о которых говорит глава Белого дома, лишили бы Россию возможности экспортировать энергоносители, то это обернулось бы резким скачком цен на нефть. Как следствие, в США произошел бы инфляционный шок, которого Вашингтон очень хотел бы не допустить.

Авторы публикации также обратили внимание на то, что Трамп уже отказался от полномасштабной торговой войны с Пекином и пытается договориться с Нью-Дели. Между тем и Китай, и Индия являются крупнейшими покупателями российских углеводородов.

Ранее, 14 июля, Трамп пригрозил ввести тарифы в 100 процентов против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине.