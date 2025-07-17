Бразилия установила новый рекорд по выручке от экспорта кофе

Бразилия достигла рекордных показателей по экспорту кофе: выручка составила 14,728 млрд долларов, что на 49,5% превысило показатели прошлого сезона, следует из ежегодного отчета Совета экспортеров кофе Бразилии.

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Бразилия является крупнейшим производителем и экспортером кофе. Однако, как считает президент Совета экспортеров кофе Бразилии Марсиу Феррейра, рекордная выручка была достигнута не за счет увеличения производства, а благодаря росту мировых цен на всеми любимую культуру.

"Цены на кофе, особенно во втором полугодии 2024 года, существенно выросли из-за снижения производственного потенциала ведущих мировых производителей, что наблюдается практически повсеместно в течение последних пяти лет, - сообщил он. - В результате климатических колебаний пострадали кофейные плантации в таких странах, как Бразилия, Вьетнам, Колумбия и Индонезия. Из-за этого стоимость кофе в мире заметно возросла".

Поставки бразильского кофе осуществлялись в 115 стран. В физическом выражении объем экспорта кофе из Бразилии снизился на 3,9% по сравнению с предыдущим сезоном. Всего он составил 45,589 миллиона мешков по 60 кг каждый, что эквивалентно 152 938 контейнерам. Лидером по закупкам стали США. Далее следуют Германия, Италия, Бельгия и Япония. Совет экспортеров кофе Бразилии подчеркивает, что тенденция роста мировых цен на кофе, скорее всего, сохранится, особенно ввиду тарифной политики администрации США и продолжающихся климатических изменений.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин в размере 50% в отношении Бразилии, которые должны вступить в силу с 1 августа, если странам не удастся договориться. США является крупнейшим покупателем кофе, и треть всего импорта приходится на Бразилию. Пошлины вынудят импортеров искать альтернативных поставщиков, число которых ограничено, что неизбежно приведет к росту цен сначала в США, а потом, вероятнее всего, и в других регионах.

Россия может обернуть сложившуюся ситуацию на рынке кофе в свою пользу. Согласно данным Совета экспортеров кофе Бразилии, в 2025 году страна лидирует среди крупных импортеров по темпам роста закупок бразильского кофе. За первое полугодие 2025 года Россия приобрела 625,1 тысячи мешков, что на треть больше, чем в аналогичный период предыдущего года.