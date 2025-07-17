В России озвучили прогноз по инфляции на август

Кандидат экономических наук и доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Эльмира Асяева сделала прогноз по инфляции на последний месяц лета. Об этом сообщают «Финансы Mail».

По словам Асяевой, инфляция в августе может немного снизиться — до 7,5−9%. Как объяснила эксперт, на это могут повлиять как внутренние, так и внешние факторы — политика Банка России, монетарные условия, а также инфляционные ожидания.

«Месячная инфляция в августе традиционно демонстрирует сезонное ускорение из-за факторов предложения продовольствия, поэтому ожидается рост на 0,4−0,6% по сравнению с предыдущим месяцем», — объяснила Асяева.

Эксперт подчеркнула, что значимыми остаются сезонные факторы, такие как рост цен на плодоовощную продукцию. Определенное воздействие также окажет решение Банка России по ключевой ставке, которое ожидается 25 июля. Возможное снижение ключевой ставки создаст проинфляционные риски, а также увеличение денежного предложения и стимулирование спроса. В свою очередь, усилить инфляционное давление может ослабление рубля.