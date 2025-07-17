Украина переживает настоящий экономический и управленческий коллапс, сдержать который позволяют лишь внешние вливания и милитаристская риторика. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы ТАСС по случаю 80-летия Потсдамской конференции.

Говоря о сходствах между Киевом и Третьим рейхом, он отметил деградацию экономики.