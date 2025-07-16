Планы Трампа обрушили доллар

Индекс доллара (DXY) пошел резко вниз после того, как появились новости о планах президента США Дональда Трампа уволить руководителя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

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По данным TradingView, на 19:12 мск этот индекс опустился до 98,212.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники, хотя поддерживающие Трампа американские законодатели и высказались в поддержку этого шага, который, скорее всего, всколыхнет финансовые рынки и приведет к серьезному юридическому разбирательству, сам глава Белого дома еще не принял окончательного решения. В ФРС ситуацию пока тоже не комментировали.

Заявление о Пауэлле Трамп сделал на встрече с законодателями-республиканцами, которые ранее во вторник проголосовали против закона о криптовалюте. Одна из них, Анна Паулина Луна, республиканка из Флориды, написала в социальных сетях, что она слышала об увольнении Джерома Пауэлла из очень серьезного источника. По ее словам, его отставка неизбежна на 99 процентов.

Впрочем, спустя некоторое время сам президент США заверил, что не планирует делать ничего для смещения Джерома Пауэлла. По его словам, такие шаги крайне маловероятны.

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В последних числах июня Трамп обозвал Пауэлла тупым за отказ снижать процентную ставку и сказал, что у него есть кандидатуры, лучше подходящие для этой должности.