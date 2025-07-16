Шойгу сделал неожиданное заявление о судьбе замороженных российских активов

Брюссель с высокой долей вероятности использует суверенные российские активы, замороженные в 2022 году, с тем, чтобы снизить риски серьезного недовольства граждан своих стран военными расходами, предположил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу. Об этом пишет «КоммерсантЪ».

По его словам, непомерные долги стран-участниц НАТО продолжают увеличиваться с каждым годом. Так, по состоянию на 1 января 2025 года госдолг Германии превысил €2,6 трлн, заимствования Лондона превысили €3 трлн.

«В целях минимизации рисков серьезного недовольства граждан своих стран не исключено, что ЕС решится на использование незаконно замороженных, а если говорить прямо, украденных российских государственных средств», — отметил Шойгу.

Секретарь Совбеза заметил, что главы государств и правительств европейских стран обсуждают возможность перевода почти €200 млрд, хранящихся в бельгийском клиринговом центре по ценным бумагам Euroclear, в более рискованные активы с высокой доходностью.

По его словам, европейцы полагают, что этот «метод» позволит им избежать обвинений в краже суверенного капитала, считают, что присвоение средств сойдет им с рук и эти деньги останутся у них навсегда.

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Вместе с тем, констатировал Шойгу, придет время, когда за каждый украденный цент Европе придется держать ответ.