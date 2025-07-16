Россиянам предсказали размеры зарплат и уровень безработицы

В 2025 году номинальная заработная плата в России вырастет на 12,5 процента. Это показал опрос аналитиков, проведенный Центральным банком (ЦБ) РФ. Результаты исследования опубликованы на официальном сайте регулятора.

В 2026 году рост этого показателя составит восемь процентов, а в 2027 году — семь. Что касается реальной заработной платы, то, как подсчитали в ЦБ, опираясь на прогнозы аналитиков по номинальной зарплате и средней инфляции, в этом году она увеличится на три и на 2,6 процента в 2026 и 2027 годах. К концу прогнозного горизонта (2028 год) реальная заработная плата будет на 31,2 процента выше, чем в 2021 году.

Средняя безработица в России в 2025 году снизится до 2,4 процента. В 2026 году ожидается ее рост до 2,6 процента, и до 2,8 процента в 2027 году.

Инфляция, по мнению аналитиков, в 2025 году достигнет 6,8 процента. Прогнозы на 2026–2027 годы повышены на 0,1 процентных пункта, или до 4,7 и 4,3 процента соответственно.

Проведенный ранее опрос показал, что средние зарплатные ожидания россиян составляют 146 тысяч рублей в месяц. В целом эти ожидания населения сегодня в полтора раза превышают реальный уровень окладов в стране.