Глава крупнейшей германской страховой компании Allianz Оливер Бете выразил опасения, что Германия может вновь стать «больным человеком Европы» из-за проблем в системе социального обеспечения.

© Газета.Ru

Его слова приводит издание Financial Times.

«Мы вернулись к ситуации 1997 года, когда Германию называли больным человеком Европы. Мой прогноз на ближайшие 10 лет состоит в том, что наша система социального обеспечения столкнется с серьезными проблемами», — приводятся слова Бете, озвученные во время пресс-брифинга.

Экономика Германии сокращается на протяжении последних двух лет, и, хотя государственные расходы на социальную защиту по стандартам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) считаются высокими, их рост происходит медленно, отмечает издание.

Экономисты указывают на возможный дефицит в пенсионной системе, так как поколение бэби-бумеров (родившихся в 1950-х — середине 1960-х годов) достигает пенсионного возраста.

«Наша пенсионная система нуждается в реформе, и нам необходимо обеспечить высокую доходность от компаний», — подчеркнул Бете.

Он также отметил, что, несмотря на то что уровень безработицы находится значительно ниже показателей конца 90-х, Германия сталкивается с возрастающими рисками, связанными с неустойчивым увеличением расходов на здравоохранение и социальное обеспечение.

16 июля министр обороны Германии Борис Писториус призвал европейские страны «открыть свои кошельки» и оперативно собрать средства на покупку американского оружия для Украины.