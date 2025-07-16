Орбан назвал шокирующим новый бюджет ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о намерении Евросоюза финансировать Украину за счет снижения поддержки европейских фермеров. Его слова приводят «Аргументы и факты».

«Шокирующая утечка новой информации о бюджете ЕС раскрывает опасную авантюру: Украина получит значительное финансирование, в то время как европейские фермеры окажутся в проигрыше», - отметил венгерский политик.

Он упрекнул Брюссель в том, что он готов поставить под угрозу семьи по всему континенту, и заметил, что европейских фермеров нельзя бросать ради поддержки Киева.

Орбан: Россия не является угрозой для Европы

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон и НАТО договорились о поставке оружия Украине за счет европейцев. Генсек НАТО Марк Рютте пояснил, что европейские страны могут использовать для поставок Украине свои арсеналы и затем пополнять их американским оружием. По его словам, потенциальными покупателями оружия для Киева также могут стать Канада, Норвегия, Швеция и Британия.