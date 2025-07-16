Россия договаривается о расчетах за уголь в валютах партнеров

Россия активно ведет переговоры с зарубежными партнерами о переходе на расчеты в национальных валютах при экспорте угля. Об этом заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев, выступая в Совете Федерации.

«Мы столкнулись с вызовом, конечно же, и платежей. Мы сейчас решаем этот вопрос отдельно с каждой страной, с которой мы сотрудничаем, чтобы перечисление (средств) шло в национальных валютах. У нас есть большой прогресс в этом вопросе», — цитирует его ТАСС.

Переход на расчеты в валютах стран-импортеров угля стал частью стратегии России по дедолларизации внешней торговли. Ранее аналогичные меры были введены для других ключевых экспортных товаров, включая нефть и газ.

Ранее в Минэнерго сообщили, что ситуация в угольной отрасли России продолжает ухудшаться.