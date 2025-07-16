В России упала добыча нефти

Добыча нефти в России за первые пять месяцев 2025 года снизилась на 3,5%
Добыча нефти в России за январь — май 2025 года снизилась на 3,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 211 миллионов тонн. Об этом 16 июля заявил министр энергетики Сергей Цивилев на «правительственном часе» в Совете Федерации.
В то же время добыча угля за этот же период выросла на 0,1 процента — до 187 миллионов тонн. Добыча газа снизилась на 3 процента — до 290 миллиардов кубометров.
«Сейчас одновременно разрабатывают генеральные схемы развития нефтяной, газовой и угольной промышленности. Их разрабатывают на основе разработки топливно-энергетических балансов для всех регионов РФ. Это важный подход, чтобы сбалансировать оптимальные решения в каждом регионе, из какой первичной энергии будут делать энергию для промышленности и жителей данного региона», — сказал Цивилев.