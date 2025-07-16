В России упала добыча нефти

Добыча нефти в России за январь — май 2025 года снизилась на 3,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 211 миллионов тонн. Об этом 16 июля заявил министр энергетики Сергей Цивилев на «правительственном часе» в Совете Федерации.

В то же время добыча угля за этот же период выросла на 0,1 процента — до 187 миллионов тонн. Добыча газа снизилась на 3 процента — до 290 миллиардов кубометров.