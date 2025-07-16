Индонезия заявила о начале новой эры торговых отношений с США

Президент Индонезии Прабово Субианто и глава американской администрации Дональд Трамп в ходе телефонного разговора договорились о начале новой эпохи торгового сотрудничества, основанного на взаимной выгоде для обеих стран.

"У меня состоялся очень приятный телефонный разговор с президентом [США] Дональдом Трампом. Мы договорились и пришли к выводу, что торговые отношения между Индонезией и Соединенными Штатами вступают в новую эру взаимной выгоды между нашими двумя великими нациями", - написал индонезийский лидер в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

В начале июля Трамп разослал письма лидерам ряда стран, в том числе Индонезии, о намерении ввести дополнительные пошлины с 1 августа. Тарифы США на индонезийские товары должны были составить 32%. Власти Индонезии заявили о готовности нарастить импорт американской нефти, газа и сельскохозяйственных товаров в случае снижения торговых пошлин. Во вторник Трамп сообщил, что США заключили торговую сделку с Индонезией.