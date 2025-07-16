«Обречен на провал»: эксперт о новом потолке цен ЕС на российскую нефть

Эксперты, опрошенные РИА Новости, заявили, что задуманный Евросоюзом плавающий ценовой потолок на российскую нефть «обречен на провал». Собеседники газеты отметили, что «теневой флот» слишком велик, а сфера перевозок научилась быстро адаптироваться к санкциям.

Источники Reuters в ЕС ранее сообщили, что все элементы 18-го пакета санкций против России согласованы, хотя у одной из стран-членов все еще есть «технические оговорки» по новому пределу цен на российскую нефть. Действующий ценовой потолок разрешает транспортировать нефть из РФ на западных танкерах и с западной страховкой только в том случае, если цена на нее ниже 60 долларов за баррель.

Один из источников Reuters сообщил, что новый предел составит около 47 долларов за баррель, исходя из средней цены на российскую нефть за последние 22 недели минус 15 процентов. В ЕС планируют пересматривать потолок на основе средней цены на нефть каждые шесть месяцев.

Один из источников Reuters также сообщил, что под санкции попадут «удобные флаги», которые Россия использовала для «теневого флота» нефтяных танкеров. «Теневым флотом» называют стареющие суда с ограниченной страховкой, которые перехватывают потенциально прибыльные перевозки товаров, попавших под санкции. Сообщалось, что такие суда в том числе используются для обхода ценового потолка на российскую нефть.

Глава Независимого аналитического агентства нефтегазового сектора Тамара Сафонова рассказала, что за время действия нефтяного потолка из-под юрисдикции ЕС было выведено множество судов. Сообщалось, что за 2023 год «теневой флот» увеличился на 70 процентов - до 600 танкеров.

Доцент РЭУ имени Плеханова Павел Севостьянов добавил, что уже полтора года показатели поставок российской нефти стабильны: 3,2 миллиона баррелей в сутки, несмотря на санкции. По его словам, в рамках нового пакета санкций Евросоюзу понадобятся новые процедуры мониторинга, из-за чего вырастут административные издержки.

По оценкам опрошенных РИА Новости аналитиков, рынку понадобится один-два месяца, чтобы «перемолоть» новые меры Брюсселя.