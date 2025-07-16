Раскрыты подробности о номиналах банкнот БРИКС

Банкноту БРИКС выпустили в трех номиналах — 50, 100 и 200 условных единиц. Подробности о выпуске сувенирной продукции раскрыл президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин, его цитирует РИА Новости.

По словам Катырина, идея создания банкнот БРИКС появилась из желания найти форму, которая объединила бы визуально и концептуально принципы многополярности, равноправия и стратегического партнерства объединения. Эта купюра символизирует общее движение к новой архитектуре международных экономических отношений. На одной стороне банкноты изображены флаги пяти стран БРИКС, на другой — символы стран, которые должны войти в блок.

Первую пробную партию в тысячу экземпляров номиналом 100 условных единиц БРИКС представили в Претории — где российский посол вручил ее южноафриканским коллегам. На саммите БРИКС в Казани в 2024 году президенту России Владимиру Путину вручили купюру номиналом 50. При этом главе Банка России «квазиденьга», как назвал ее представитель Кремля Дмитрий Песков, не понравилась.

«На Петербургском международном экономическом форуме 2025 года презентовали новую купюру номиналом 200 условных единиц — лимитированной серии», — заявил Катырин.

Путин во время встречи с руководителями СМИ стран объединения заявил, что единую валюту БРИКС создавать пока рано. По его словам, этот вопрос еще не созрел и спешить с ним не стоит.

Как заявил старший банкир ВЭБ.РФ и экс-замминистра финансов Сергей Сторчак, проект создания единой валюты объединения является утопией. В настоящее время странам-участницам нужно делать упор на налаживание процессов расчетов в национальных валютах между собой, добавил он.