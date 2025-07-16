В 2024 году Россия сохранила за собой четвертую позицию в мировом рейтинге крупнейших экономик. При этом разрыв с ближайшими конкурентами увеличился в два раза, пишет Всемирного банка.

Согласно оценкам Всемирного банка, в 2024 году объем российской экономики по паритету покупательной способности достиг 6,92 триллиона долларов, что больше чем в предыдущем году — 6,45 триллиона. Благодаря этому Россия осталась на четвертом месте среди крупнейших экономик мира.

Япония сохранила пятое место, при этом ее ВВП за год вырос с 6,25 триллиона до 6,4 триллиона долларов. Разрыв между Россией и Японией по ВВП увеличился вдвое и составил 514 миллиардов долларов по сравнению с 264 миллиардами в прошлом году.

При этом в тройку лидеров вошли Китай (38,2 триллиона долларов), США (29,2 триллиона) и Индия (16,2 триллиона).

2 июля официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что США нужно осознать, что Россия уже адаптировалась к любому давлению. Она указала на то, что на Западе «бесконечно штампуются какие-то меры», ограничения, идет постоянный поток принятия мер против Москвы.