Резервы России в золоте достигли рекорда

Международные резервы России в золоте по итогам первых шести месяцев достигли рекордных 248,7 миллиарда долларов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные ЦБ.

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Рост золота в международных резервах происходит двумя способами: за счет физического увеличения запасов, когда центральный банк покупает металл и добавляет его к резервам, и за счет повышения рыночной стоимости золота. Об этом отметила и.о. заведующего кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Фрумина.

Фрумина отметила, что в настоящее время Россия делает основной упор на золото из-за ограничений в доступе к валютным резервам, а также для защиты от инфляции, поддержки своей добычи и переработки драгоценных металлов, а также для укрепления рублевой базы.

«Физическое золото хранится внутри страны и заморозить, а тем более конфисковать его другим государствам невозможно, то РФ стала закупать в больших объемах драгоценный металл и китайский юань, вместо прежних американских долларов и евро», — пояснил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

В марте Россия заняла пятое место в топе стран с самыми большими запасами золота. На первом месте были США с резервом в 8133,46 тонны. На втором — Германия, которая является лидером по запасу золота в Европе (3351,53 тонны). Третье и четвертое места достались Италии и Франции (2451,84 и 2437 тонн соответственно). У находящейся на пятом месте России в резерве были 2335,9 тонны золота.