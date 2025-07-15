Евросоюз ввел новые антироссийские санкции

Евросоюз принял решение ввести новые антироссийские санкции. Они затронули девять физических лиц и шесть организаций. Причиной стала якобы «дестабилизирующая деятельность». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ объединения.

В частности, под санкции подпали ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» и Ассоциация журналистов БРИКС. Кроме того, в новом санкционном списке оказались несколько военнослужащих, блогер с гражданством Австралии и России и два гражданина Молдавии.

Тем, кто находится под санкциями Евросоюза, запрещено ездить в страны — члены объединения. Кроме того, санкции предусматривают заморозку активов на территории Евросоюза.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что через 50 дней будет готов ввести пошлины и санкции против России.