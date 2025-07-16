Каллас высказалась об идее использования активов России для Украины

В Европейском союзе (ЕС) разные взгляды на замороженные активы России, нужно услышать оценку каждого. Так об идее использования российских активов для Украины высказалась верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, сообщает Politico.

Издание отмечает, что дипломат отказалась оценивать целесообразность использования активов для закупки американского оружия, но не отвергла эту идею.

«Мы должны обеспечить Украину большим финансированием для самозащиты. Хотя у нас разные взгляды на замороженные активы, важно, чтобы все услышали оценку каждого», — сказала она.

Каллас обратилась к США с призывом по Украине

Ранее Каллас заявила, что министры иностранных дел стран европейского объединения обсудят финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ) из замороженных активов России в конце августа.