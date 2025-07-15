Байру: Париж поднимет налоги для богатых, чтобы сократить дефицит бюджета

Франция в 2026 году поднимет налоги для наиболее состоятельных граждан, чтобы сократить бюджетный дефицит, заявил премьер-министр Франции Франсуа Байру.

«Но мы будем действовать по принципу: кто получает меньше — даёт меньше, кто получает больше — даёт больше. Мы введём так называемый вклад солидарности для наиболее высоких доходов», — цитирует его РИА Новости.

Ранее президент республики Эммануэль Макрон в обращении к военным страны заявил, что власти Франции намерены ускорить наращивание расходов на оборону, в 2027 году они составят €64 млрд.