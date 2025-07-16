В Госдуме оценили планы ЕС давить на РФ с помощью замороженных активов

В Госдуме назвали «грабежом» планы ЕС использовать замороженные активы для давления на РФ
Глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков назвал «грабежом» планы Евросоюза использовать замороженные российские активы для давления на Россию и принуждения к переговорам с Украиной. Об этом сообщает Дума ТВ.
«За этот грабеж придется отвечать. Они наносят удар по своей финансовой системе и вообще по будущей экономике Америки и Европы, потому что многие другие страны свои активы держали в этих странах», — подчеркнул депутат.
По его словам, эти действия подрывают доверие к этим странам.
Он добавил, что это может грозить тем, что в будущем другие государства начнут выводить свои средства из активов американских и европейских стран. Такие действия грозят потерей доверия к работе с ними и возникновением проблем у них самих, добавил Аксаков.
14 июля американский сенатор Ричард Блюменталь заявил, что страны Запада намерены использовать замороженные активы России ($300 млрд в Европе, $5 млрд в США), чтобы изменить ее поведение и усадить за стол переговоров, так как «Путин понимает только силу». Сенатор отметил, что разрабатываются планы, как европейцы могут получить доступ к российским активам (включая проценты), а Соединенные Штаты также могут использовать свои $5 млрд. Часть плана также включает предоставление НАТО активов Украине для закупки вооружений у США.