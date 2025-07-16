В Ереване не согласились с российской оценкой качества армянского коньяка

Министр экономики Армении Геворг Папоян заявил, что в Ереване не согласны с утверждениями российской стороны о том, что почти весь армянский коньяк в РФ — это контрафакт, пишет РИА Новости.

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По его словам, впервые за 35 лет в Армении основали изотопную лабораторию для проверки качества спирта, используемого для производства коньяка. Сейчас она (лаборатория. — прим. ред.) находится на стадии сертификации, уточнил министр.

Помимо этого, армянский коньяк проверяют в Грузии — напиток получает положительное заключение и «направляется в Россию», рассказал Папоян. Таким образом, лабораторно подтверждается, что 90% армянского бутилированного коньяка, который экспортируют в РФ — это настоящий коньяк, подчеркнул политик.

Что касается заявления, что доля армянского коньяка с нарушениями на российском рынке достигла 85%, то Папоян заметил, что с таким заявлением выступила негосударственная организация. При этом у Армении нет проблем с российскими государственными инстанциями — «мы поставили цель увеличить товарооборот», сказал политик.

Накануне Международная ассоциация «Антиконтрафакт» совместное с Союзом производителей коньяка, спирта и алкогольной продукции (СОЮЗКОНЬЯК САП) выпустили исследование, согласно которому, 85% армянских коньяков на российском рынке являются опасными фальсификатами. Всего эксперты изучили 71 образец армянского коньяка, закупленного в федеральных торговых сетях. В выборку вошли напитки восьми крупнейших армянских производителей — в том числе «Абовянского коньячного завода», «Араратского винного завода» и «Прошянского коньячного завода».