В Госдуме рассказали о влиянии санкций Трампа на экономику России

В контексте двустороннего экономического взаимодействия оборот России и США не так велик, чтобы это серьезно повлияло на экономику страны, рассказал депутат Госдумы Артем Кирьянов. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее Дональд Трамп пригрозил ввести против РФ и ее торговых партнеров пошлины в размере 100 процентов, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по украинскому конфликту. Об этом американский политик заявил в ходе встречи с генсеком НАТО Марко Рютте.

Депутат объяснил, что риторика администрации США и лично президента Дональда Трампа заключается в том, чтобы максимально держать в напряжении не только Россию, но и в целом лидеров мировой экономики. В связи с этим все разговоры о пошлинах пока остаются разговорами, но ужесточения исключать нельзя, добавил он.

«Однако, если говорить о вопросах нашего двустороннего экономического взаимодействия, то наш оборот не так велик, чтобы это серьезно повлияло на экономику страны. Другое дело, вторичные санкции, которые могут усиливаться по отношению к нашим партнерам. Здесь, конечно, будет несколько сложнее, но, тем не менее, за последние годы Россия адаптировалась, наверное, ко всем видам санкционного давления», — отметил парламентарий.

Кирьянов также добавил, что государство и предпринимательское сообщество понимает, как минимизировать риски и достигать тех показателей, которые были заявлены в программе развития по бюджетной сфере. При этом влияние на мировую экономику политики США будет негативным, поскольку любые односторонние действия вызывают серьезные сомнения у инвесторов, биржевые катаклизмы и способствуют рецессии, что невыгодно в итоге всем, заключил он.

2 июля официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что США нужно осознать, что Россия уже адаптировалась к любому давлению. Она указала на то, что на Западе «бесконечно штампуются какие-то меры», ограничения, идет постоянный поток принятия мер против Москвы.