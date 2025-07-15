Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал «идиотским» предложение Еврокомиссии по российскому газу, а также указал на одержимость Брюсселя Россией. Об этом сообщают «Известия».

Ранее СМИ сообщили, что представители ЕС в ближайшее согласуют 18-й пакет антироссийских санкций. В него могут войти более низкий ценовой полоток на российскую нефть, а также поэтапное прекращение поставок газа из РФ.

По мнению Фицо, предложения ЕК нанесут ущерб экономике Словакии и снизят конкурентоспособность всего Евросоюза. Однако премьер отметил, что это никого не волнует, а аргумент «потому что Украина», по всей видимости, достаточно силен даже для начала третьей мировой войны.

Фицо добавил, что Словакия не сможет заблокировать это решение, поскольку для его принятия достаточно квалифицированного большинства стран ЕС, а не единогласного одобрения. По словам политика, Брюссель сознательно выбрал такой формат голосования, зная, что полной поддержки 27 стран-членов не будет.