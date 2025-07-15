В Минэнерго заявили об ухудшающейся ситуации с угольной отраслью в России
Заместитель министра энергетики России Дмитрий Исламов заявил, что ситуация в угольной отрасли России продолжает ухудшаться.
Об этом пишет РИА Новости.
Он отметил, что сейчас закрыто или на грани закрытия 51 предприятие.
«По итогам 2024 года убытки достигли 112,6 млрд рублей и ситуация, к сожалению, продолжает ухудшаться», — отметил редставитель ведомства.
1 июля Исламов заявлял, что Минэнерго ожидает в 2026 году рост добычи угля.