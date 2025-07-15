Цены на нефть отреагировали на санкционные угрозы США

Мировые цены на нефть снижаются утром во вторник, 15 июля, на фоне угроз президента США Дональда Трампа ввести санкции против России.

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Так, согласно данным торгов, стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent на момент 8.05 по московскому времени составила 68,94 доллара за баррель. К 8.42 снижение замедлилось: фьючерс на Brent торговался на уровне 69,04 (-0,25%) доллара за баррель.

При этом стоимость августовских фьючерсов на WTI по состоянию на 8.04 снижалась на 0,49% - до 66,65 доллара за баррель. На 8.45 цена WTI составила 66,79 (-0,28%) доллара за баррель.

Напомним, что несколько дней назад, 8 июля, цена Brent поднималась выше 70 долларов за баррель, а WTI - до 68,35 доллара за баррель.

Ранее эксперт Симонов в беседе с "РГ" выразил мнение о том, что убрать нефть из РФ с мирового рынка невозможно.