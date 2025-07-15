Введение Трампом 30-процентных пошлин приведет к прекращению торговли между ЕС и США, считает главный европейский переговорщик Шефчович. Комиссар ЕС по торговле говорит, что "мы хотим использовать каждую минуту до 1 августа, чтобы найти решение путем переговоров”.

Главный переговорщик ЕС с США заявил, что введение Дональдом Трампом 30-процентных пошлин на европейские товары приведет к ликвидации трансатлантической торговли, но выразил надежду на то, что сделка по-прежнему возможна.

Марош Шефчович, комиссар ЕС по торговле, заявил, что тариф в размере 30% или более окажет огромное влияние, сделав “практически невозможным продолжение” текущей трансатлантической торговли, которая обходится в 4,4 млрд евро в день.

После переговоров с министрами торговли ЕС в Брюсселе Шефчович сказал:

“Мы хотим использовать каждый день, каждую возможность и каждую минуту до 1 августа, чтобы найти решение путем переговоров”. По его словам, из переговоров с министрами было совершенно очевидно, что 30-процентная тарифная ставка является “абсолютно неприемлемой”.

Как отмечает The Guardian, в письме, опубликованном в субботу в социальных сетях, президент США сообщил, что с 1 августа импорт из ЕС будет облагаться пошлиной в размере 30%, подорвав оптимизм европейцев в отношении того, что переговоры о введении все еще болезненной 10-процентной пошлины почти завершены.

В ответ на последний срок, установленный Трампом, ЕС решил отложить ответные пошлины на американские товары стоимостью 21 млрд евро, которые должны были вступить в силу в полночь понедельника, до 1 августа.

Министры также обсудили планы дальнейшего раунда контрмер, нацеленных на импорт из США в ЕС на сумму 72 млрд евро, но не раскрыли деталей.

До резкого заявления Трампа в социальных сетях участники переговоров с ЕС думали, что они близки к достижению принципиального соглашения, общего плана сделки, которая установит тарифы на уровне 10%.

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Выступая перед журналистами, Шефчович выразил оптимизм по поводу того, что соглашение все еще может быть достигнуто: “В противном случае вы не стали бы тратить три месяца на разработку принципиального соглашения и рассмотрение 1700 тарифных позиций, обсуждая все детали, от сельского хозяйства до запасных частей для автомобилей”.

Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен, председательствовавший на переговорах, заявил, что Европа не хочет торговой войны с США, которая была бы “разрушительной” для обеих сторон.

“Мы не хотим обострять ситуацию, но, с другой стороны, нам также нужно продемонстрировать силу”, - сказал он.

Расмуссен, бывший премьер-министр Дании, отверг предположения о том, что ЕС нужен новый подход.

“Я не верю в идею эскалации ради деэскалации”, - сказал он, настаивая на том, что “министры придерживаются единого подхода, согласно которому мы должны быть готовы отреагировать в случае необходимости”.

В минувшие выходные президент Франции Эммануэль Макрон призвал ускорить подготовку контрмер и заявил, что ЕС должен быть готов использовать свой непроверенный “инструмент борьбы с принуждением” - закон о введении карательных мер в отношении страны, которая, как считается, использует торговлю в качестве оружия.

После того, как канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что 30-процентный тариф “нанесет серьезный удар по немецкой экспортной отрасли", Торгово-промышленная палата Германии сообщила агентству Reuters в понедельник, что сохраняющаяся неопределенность в отношении тарифной политики Трампа может сократить экспорт Германии в США почти на 1 млрд евро в месяц.

Немец призвал к “прагматичному” ответу, в то время как Италия предостерегла от торговой войны. Страны Центральной и Восточной Европы также обеспокоены тем, что контрмеры могут привести к прекращению военной поддержки США в Европе.

Министр иностранных дел лимитрофной Литвы Кештутис Будрис заявил, что ЕС должен избегать эскалации, сославшись на “геоэкономические вызовы” и “проблемы, которые мы должны решать вместе с США, такие как фентанил”.

Трамп обвинил Канаду и Мексику в недостаточных мерах по борьбе с притоком опиоидов в США, хотя известно, что этот вопрос не был предметом торговых переговоров между ЕС и США, отмечает The Guardian.

Хотя Великобритания является одной из немногих стран, заключивших торговое соглашение с США, она не застрахована от любого экономического спада в ЕС, своем крупнейшем торговом партнере. Мэтью Аллен, преподаватель экономики в Университете Солфорда, сказал, что потребители и предприятия Великобритании столкнутся со “значительными побочными эффектами” из-за тесных связей с цепочками поставок в ЕС.