Шансы на активное снижение ключевой ставки ЦБ снизились

Темпы годовой инфляции, превышающие 9%, являются существенными для Банка России, в связи с чем снижение ключевой ставки вряд ли будет глубоким, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Годовая инфляция потребительских цен в июне 2025 года продолжила замедляться третий месяц подряд, показали данные Росстата. Рост потребительских цен снизился с 9,9% до 9,4%, что соответствовало ожиданиям консенсуса аналитиков. Одновременно помесячная инфляция после краткосрочного майского подъема возобновила замедление, сократившись с мартовских 0,4% до 0,2%.

Наибольший рост в июне в годовом выражении, как отмечает Мильчакова, показывала снова плодоовощная продукция, снизившая темпы роста по сравнению с майскими до 15,3%; двузначными темпами продолжили расти цены на услуги (рост на 12,02%) и на продовольственные товары (рост на 11,9%), а вот цены на непродовольственные в апреле прибавили только 4,5% в годовом выражении.

Основными факторами роста годовой инфляции в июне, обращает внимание аналитик, стали:

мороженная рыба (+27% год-к-году)

сливочное масло (рост на 26,3% год-к-году, что оказалось меньше, чем в мае)

молочная продукция и молоко (+17,7% год-к-году)

взносы на капремонт, выросшие в мае на 19,4% год-к-году.

Помогла сдержать рост дефляция цен на куриные яйца (-21,2% год-к-году), на сахар-песок (-0,63% год-к-году) и на телерадиотовары (-7,4% год-к-году).