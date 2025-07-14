Шансы на активное снижение ключевой ставки ЦБ снизились
Темпы годовой инфляции, превышающие 9%, являются существенными для Банка России, в связи с чем снижение ключевой ставки вряд ли будет глубоким, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.
Годовая инфляция потребительских цен в июне 2025 года продолжила замедляться третий месяц подряд, показали данные Росстата. Рост потребительских цен снизился с 9,9% до 9,4%, что соответствовало ожиданиям консенсуса аналитиков. Одновременно помесячная инфляция после краткосрочного майского подъема возобновила замедление, сократившись с мартовских 0,4% до 0,2%.
Наибольший рост в июне в годовом выражении, как отмечает Мильчакова, показывала снова плодоовощная продукция, снизившая темпы роста по сравнению с майскими до 15,3%; двузначными темпами продолжили расти цены на услуги (рост на 12,02%) и на продовольственные товары (рост на 11,9%), а вот цены на непродовольственные в апреле прибавили только 4,5% в годовом выражении.
Основными факторами роста годовой инфляции в июне, обращает внимание аналитик, стали:
- мороженная рыба (+27% год-к-году)
- сливочное масло (рост на 26,3% год-к-году, что оказалось меньше, чем в мае)
- молочная продукция и молоко (+17,7% год-к-году)
- взносы на капремонт, выросшие в мае на 19,4% год-к-году.
Помогла сдержать рост дефляция цен на куриные яйца (-21,2% год-к-году), на сахар-песок (-0,63% год-к-году) и на телерадиотовары (-7,4% год-к-году).
«Мы ожидаем, что совет директоров ЦБ РФ на заседании 25 июля снизит ключевую ставку на 1-1,5 процентного пункта до 18,5-19% годовых, поскольку уже третий месяц подряд годовая инфляция замедляется. Но поскольку темпы годовой инфляции, превышающие 9%, являются существенными для регулятора, вряд ли снижение будет более глубоким», — заключает Мильчакова.