В ЕС решили проверить китайские компании

Евросоюз намерен провести дополнительные проверки в отношении иностранных компаний, в том числе и китайских, которые инвестируют в европейскую промышленность. Об этом пишет газета Financial Times.

Заместитель председателя Еврокомиссии Тереса Рибера пояснила, что усиление проверок связано с активизацией борьбы с «недобросовестной конкуренцией».

«Интерес к инвестициям в Европу есть в ряде секторов: базовых отраслях промышленности и современных отраслях; химической промышленности, фармацевтике, автомобилестроении и производстве аккумуляторов», - отметила она.

По данным издания, помимо того, что ЕС недоволен продолжающейся поддержкой Пекином Москвы, между КНР и Европейским союзом сохраняется и общая «торговая напряженность». Блок планирует применять «Положение о субсидиях из-за рубежа», чтобы начинать расследования против китайских компаний.

Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас призвала Пекин полностью прекратить военно-техническое сотрудничество с Россией, так как оно якобы представляет «угрозу для европейской безопасности». Каллас также выразила несогласие с любыми попытками изменить статус-кво в отношении Тайваня, в том числе «силой или принуждением», подчеркнув при этом, что Брюссель поддерживает политику «одного Китая».