В России назвали главные причины рекордного роста курса биткоина

Выход китайских инвесторов на азиатский цифровой рынок стал одной из причин рекордного роста курса биткоина. Об этом 360.ru рассказал специалист по цифровой валюте Карен Симонян.

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По его словам, они выкупили большую часть активов, монет и цифровых токенов. Кроме того, ко второй и третьей причине роста биткоина эксперт отнес стабилизацию по налоговым сборам в США и вывод ликвидности.

«Четвертое: один из крупнейших в мире кластеров, который находится в Эфиопии, начал выводить свой пул летом, и это тоже дало легкий рост», — добавил Симонян.

Он добавил, что на состояние рынка повлияло и то, что альтернативные цифровые валюты просели на фоне роста биткоина.

Данные площадки Binance до этого показали, что курс биткоина 14 июля в 06:45 по московскому времени превысил отметку $121 тыс., поднявшись выше прошлого ценового максимума. По состоянию на 06:45 мск биткоин преодолел отметку в $121 тыс. и находился на уровне $121 014,73 (+2,82%). Предыдущий исторический максимум был достигнут вечером 13 июля — $119 тыс.