Нацвалюта РФ укрепилась к доллару за первое полугодие более чем на 30%.

Об этом в комментарии ОТР заявил доктор экономических наук, председатель Совета Общероссийской общественной организации потребителей «Финпотребсоюз» Игорь Костиков, сообщает ИА DEITA.RU.

По его словам, укрепление рубля закончилось. Ему способствовали такие факторы, как жёсткая денежно-кредитная политика Центрального банка страны, ожидания улучшения геополитической ситуации и снятия антироссийских санкций, снижение спроса на импорт и глобальное ослабление доллара. Все эти аспекты перестали действовать к настоящему времени.

В этой связи, как полагает эксперт, рубль ждёт девальвация. В самое ближайшее время нацвалюты РФ может откатиться к отметке в 83 в паре с долларом, полагает эксперт, а к концу этого года вернуться на уровень 100. Ослабление рубля будет обусловлено сразу целым рядом достаточно устойчивых и значимых факторов, объяснил эксперт.

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В частности, речь идёт об ожидании осуществления геополитических рисков, главным из которых может стать ухудшение отношений между Россией и США. Также свою роль будут играть дисбаланс экспорта и импорта, ожидаемое падение мировых цен на нефть, а также вероятное снижение ключевой ставки российским Центральным банком.