Генсек ОПЕК впечатлился знаниями Путина о мировом рынке нефти

Президент РФ Владимир Путин осведомлен о всех деталях сотрудничества стран ОПЕК+, а также о краткосрочных и долгосрочных трендах на нефтяном рынке. Об этом рассказал журналистам генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс, поделившись впечатлениями о встрече с российским лидером.

Аль-Гайс первый раз в качестве генсека ОПЕК встретился с Путиным на полях прошедшего в июне Петербургского международного экономического форума.

"Я имел честь первый раз встретиться с президентом Путиным во время визита в Санкт-Петербург. У нас был очень хороший разговор. И президент очень хорошо осведомлен о всех деталях сотрудничества [в рамках ОПЕК+], а также о фундаментальных рыночных факторах - не только краткосрочных, но и долгосрочных", - сказал аль-Гайс на полях 9-го Международного семинара ОПЕК.

Генсек ОПЕК добавил, что российский президент с уважением высказался и о долгосрочных прогнозах по рынку нефти, которая делает сама организация.

"Я был очень впечатлен. И я был счастлив услышать, что президент Путин знаком с деталями некоторых наших долгосрочных прогнозов", - отметил он.

По словам аль-Гайса, Путин пригласил его принять участие в Российской энергетической неделе, которая пройдет в октябре 2025 года в Москве.

"И я планирую это сделать. Наше сотрудничество [с Россией] укрепляется от года к году, - подчеркнул генсек ОПЕК. - Россия - ключевой партнер для нас в соглашении ОПЕК+. И у нас прекрасные отношения с [вице-премьером РФ] Александром Новаком. Я его называю своим русским братом".

9-й Международный семинар ОПЕК проходил 9-10 июля в Вене. ТАСС выступает официальным медиапартнером мероприятия.