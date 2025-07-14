ЕС подготовил ответные пошлины на товары из США

Еврокомиссия (ЕК) представила странам Евросоюза список товаров из США на €70 млрд для введения ответных пошлин. Об этом рассказал еврокомиссар по торговле Марош Шефчович на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел и внешней торговли ЕС, передает ТАСС.

© Газета.ru

«Мы представили странам — членам список товаров из США на €70 млрд», — уточнил он.

При этом Шефчович подчеркнул, что их введение «отложено до 1 августа».

До этого французский лидер Эмманюэль Макрон заявил о несогласии Франции и ЕК с решением Вашингтона ввести тарифы в размере 30% для ЕС и анонсировал ускорение подготовки контрмер со стороны Брюсселя.

12 июля президент США Дональд Трамп сообщил о введении пошлин в размере 30% на товары из Евросоюза и Мексики с 1 августа. По его словам, если власти стран, на которые распространяется это решение, примут аналогичное решение, то Штаты прибавят «это число» к своим тарифам.