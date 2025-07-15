В России упали продажи водки

Розничные продажи водки в РФ с января по июнь снизились на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет ТАСС со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля.

Так, розничная реализация водки в России сократилась за полгода на 5%, до 35,17 млн дал, коньяка - на 10,5%, до 6,14 млн дал, информирует служба.

При этом на 14,9%, до 8,7 млн дал, выросли продажи ликероводочных изделий; других спиртных напитков - на 3,9%, до 6,82 млн дал.

Всего же отпуск спиртного крепостью свыше 9% уменьшился на 2,1%, до 56,8 млн дал.

Снизилась и реализация виноградных вин - на 1,6%, до 27,1 млн дал, ликерных вин - на 12,2%, до 584,1 тысячи дал. Продажи игристых вин уменьшились на 3,6%, до 9,6 млн дал.

В целом продажи алкогольной продукции (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи) в России за указанный период снизились на 12,9% - до 97,34 млн дал, добавили в Росалкогольтабакконтроле.

Ранее глава Росалкогольтабакконтроля Игорь Алешин рассказал об онлайн-торговле спиртным, импорте вина и запрете вейпов.