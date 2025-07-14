Стоимость биткоина обновила исторический рекорд

Курс биткоина 14 июля в 06:45 по московскому времени превысил отметку $121 тыс., поднявшись выше прошлого ценового максимума. Об этом свидетельствуют данные площадки Binance.

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По состоянию на 06:45 мск биткоин преодолел отметку в $121 тыс. и находился на уровне $121 014,73 (+2,82%).

Предыдущий исторический максимум был достигнут вечером 13 июля — $119 тыс.

В начале июля глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор выступает против использования криптовалют в расчетах внутри страны.

Биткоин преодолел отметку в 119 тысяч долларов и продолжает расти

Она добавила, что для инвестирования следует выделить класс «особо квалифицированных инвесторов». Набиуллина уточнила, что такой режим должен быть отработан в рамках эксперимента.

Ранее сообщалось, что россияне ждут биткоин по $150 тысяч к концу года.