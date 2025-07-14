В России замедлилась инфляция

Инфляция в России в июне 2025 года замедлилась почти вдвое по сравнению с маем, свидетельствуют данные Росстата. За прошлый месяц рост потребительских цен составил 0,2%, тогда как в мае этот показатель находился на уровне 0,43%. В годовом выражении инфляция также снизилась — до 9,4% после майских 9,88% и апрельских 10,23%.

Как пояснили в Росстате, снижение темпов инфляции связано прежде всего с замедлением роста цен на продовольственные товары, а также удешевлением отдельных категорий овощей. «В июне на плодоовощную продукцию зафиксировано снижение цен на 1,88% месяц к месяцу. Значительнее всего подешевели капуста (на 17,2%), помидоры (на 11,4%), сладкий перец (на 9,5%) и лук (на 6,7%)», — передает данные Росстата «Ведомости».

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В то же время, по информации Росстата, за прошедший месяц выросли цены на морковь (на 15,4%), свеклу (на 7,9%) и яблоки (на 6,9%). Подорожали мясо и птица — на 0,55%, рыба — на 0,71%. Яйца за месяц подешевели на 8,54%, сахар — на 1,4%, сливочное масло — на 1,04%. С января по апрель инфляция снижалась более равномерно: с 1,23% до 0,4% в месяц.

Ранее, по данным Минэкономразвития, в начале июля годовая инфляция в России составляла 9,45%, а рост потребительских цен был связан, в том числе, с повышением тарифов ЖКХ с 1 июля. Несмотря на рост цен на отдельные категории продуктов, власти отмечали эффективность мер по сдерживанию инфляции и прогнозировали снижение показателя до 7% к концу года.