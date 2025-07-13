Мелони предостерегла от торговой войны на Западе

Мелони: взаимное введение торговых тарифов чревато торговой войной на Западе
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что взаимное введение торговых тарифов чревато торговой войной среди западных стран.
«Торговая война на Западе ослабит нас всех перед лицом глобальных вызовов, с которыми мы все вместе сталкиваемся. У Европы есть экономическая и финансовая мощь, чтобы отстоять свои аргументы и добиться справедливого и разумного соглашения», — цитирует её РИА Новости.
Фон дер Ляйен пригрозила Трампу
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз готов ввести ответные меры против США, если до 1 августа не будет достигнута торговая договорённость.