Как запрет на продукты из Азербайджана отразится на российском рынке, рассказали эксперты
Россия запретила ввоз молочной продукции двух азербайджанских компаний: Allbuy и Milk Products. Замдиректора по экономике Молочного союза России Роман Сычев рассказал, как это отразится на доступности продуктов, сообщает ИА NEWSDATA.RU.
Причиной запрета стало нежелание азербайджанской стороны допустить российских инспекторов на предприятия. Однако, по словам Сычева, это не вызовет дефицита или роста цен.
Сычев подчеркнул, что Россия на 85% обеспечивает себя молочной продукцией. Остальные 15% в основном импортируют из Беларуси. Доля азербайджанских поставок сильно мала, поэтому их прекращение не окажет существенного влияния на рынок.
Под угрозой приостановки поставок ещё три азербайджанские молочные компании: Ateha, Azemal и Az. Milka Export. Россельхознадзор ожидает от них информацию о производстве, без которой импорт их продукции в Россию будет запрещён.
В прошлом году товарооборот между Россией и Азербайджаном составил около 4,8 миллиарда долларов, что на 10,1% больше, чем годом ранее. Россия занимает третье место среди торговых партнёров Азербайджана после Италии и Турции. Несмотря на запрет и других молочных компаний, эксперты не ожидают серьезных последствий для российских потребителей.