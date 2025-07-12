Как запрет на продукты из Азербайджана отразится на российском рынке, рассказали эксперты

Россия запретила ввоз молочной продукции двух азербайджанских компаний: Allbuy и Milk Products. Замдиректора по экономике Молочного союза России Роман Сычев рассказал, как это отразится на доступности продуктов, сообщает ИА NEWSDATA.RU.

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Причиной запрета стало нежелание азербайджанской стороны допустить российских инспекторов на предприятия. Однако, по словам Сычева, это не вызовет дефицита или роста цен.

Сычев подчеркнул, что Россия на 85% обеспечивает себя молочной продукцией. Остальные 15% в основном импортируют из Беларуси. Доля азербайджанских поставок сильно мала, поэтому их прекращение не окажет существенного влияния на рынок.

Под угрозой приостановки поставок ещё три азербайджанские молочные компании: Ateha, Azemal и Az. Milka Export. Россельхознадзор ожидает от них информацию о производстве, без которой импорт их продукции в Россию будет запрещён.

В прошлом году товарооборот между Россией и Азербайджаном составил около 4,8 миллиарда долларов, что на 10,1% больше, чем годом ранее. Россия занимает третье место среди торговых партнёров Азербайджана после Италии и Турции. Несмотря на запрет и других молочных компаний, эксперты не ожидают серьезных последствий для российских потребителей.