Назревает: эксперт о том, когда начнется рост курса доллара

Вероятное падение курса рубля к доллару обсуждается не первый месяц, но в целом за 2025 год он является самой подорожавшей валютой.

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«При этом снижение рубля назревает уже достаточно давно, а сейчас будет также основываться на устойчивых фундаментальных и сезонных факторах, включая снижение деловой активности, повышение спроса на иностранную валюту, а также возможное смягчение денежно-кредитной политики на очередном заседании Банка России по ключевой ставке, за которым последует увеличение кредитной активности параллельно со снижением ставок по депозитам и, следовательно, оттоком денег из рублевых сберегательных инструментов», - рассказал к.ю.н., доцент Юридического факультета, заместитель председателя Совета молодых ученых Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Исмаил Исмаилов.

Эксперт добавил, что финансовые власти США также готовят ряд политических и монетарных мер по поддержке доллара, в том числе возможное повышение ставок, что говорит о потенциальном выходе доллара из затяжного пике с возможным восстановлением к основным валютам.

«Однако снижение курса рубля будет происходить постепенно и без резких скачков, о чем может говорить и решение Минфина о ежедневной продаже валюты, которое скорее нацелено на создание инструмента контроля за изменением курса в будущем, чем на текущую поддержку и так укрепившейся национальной валюты. Также не стоит списывать со счетов возможные изменения новостной повестки, которые могут отразиться на валютных курсах в обе стороны, потому финансовые власти будут сохранять инструменты реагирования на любые сценарии», - сообщил эксперт.

Ранее сообщалось, что по прогнозу эксперта Центробанк снизит ключевую ставку в июле еще на 1%, а к концу года она дойдет до 16%.