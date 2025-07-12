Глава Еврокомиссии пригрозила ввести контрмеры против США из-за пошлин

Если Белый дом введет пошлину в 30% на европейские товары, основные трансатлантические цепочки поставок будут подорваны. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, сообщает ТАСС.

© Газета.Ru

Фон дер Ляйен отреагировала на решение президента США Дональда Трампа о введении с 1 августа новых тарифов.

«Введение 30-процентных пошлин на экспорт из ЕС подорвет основные трансатлантические цепочки поставок в убыток бизнесу и потребителям по обе стороны Атлантики», — заявила она.

Она подчеркнула, что до 1 августа Брюссель попытается добиться соглашения с Вашингтоном. Одновременно при этом будут готовиться ответные меры против США.

Ранее преподаватель Института международных экономических связей рассказал, с чем столкнется мировая экономика 1 августа.