Названо последствие пошлин Трампа для «бигмака»

Из-за введенных администрацией президента США Дональда Трампа 50% пошлин на товары из Бразилии в США подорожают бургеры. Об этом пишет РИА Новости.

© Газета.Ru

Из-за многолетней засухи поголовье крупного рогатого скота в США снизилось до рекордно низких значений, минимальных за 70 лет. Сейчас 21% американских закупок говядины приходится на Бразилию, при этом в первой половине 2025 года их объем удвоился по сравнению с 2024 годом. Из-за пошлин стране придется переориентироваться на других поставщиков. Предполагается, что альтернативой станут поставки из Австралии, Аргентины, Парагвая и Уругвая.

2 апреля Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она оказалась значительно выше — 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. В ответ Китай также ввел 34% пошлины на американские товары. Лидеры стран по всему миру осудили решение Трампа, пригрозив ответными мерами.

Уже 9 апреля действие пошлин было приостановлено, однако в июле Трамп отправил десяткам стран предупреждения о вводе повышенных пошлин с 1 августа.