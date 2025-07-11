В Кремле оценили идею «гибкого потолка» цен для российской нефти

РФ уже наработала опыт в преодолении санкций и будет задействовать его для борьбы с мерами ЕС против ее нефтяного экспорта. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он по просьбе журналистов прокомментировал публикации о том, что Еврокомиссия предложила ввести "гибкий" потолок цен на российскую нефть, который будет устанавливаться на $15 ниже рыночной цены барреля.