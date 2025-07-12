Фицо сообщил о намерении договориться по российским энергоресурсам с ЕС

Словакия добивается гарантий по энергопоставкам из России и готова рассмотреть новые антироссийские санкции ЕС только после урегулирования этого вопроса до вторника, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо.

Словакия рассчитывает до вторника согласовать с партнерами по Евросоюзу вопрос поставок энергоресурсов из России, заявил премьер-министр страны Роберт Фицо, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул на пресс-конференции в субботу: «Мы хотим все решить до вторника».

Фицо добавил, что Братислава готова рассмотреть вопрос голосования по новым антироссийским санкциям только при условии, что получит соответствующие гарантии от Европейской комиссии и европейских партнеров по поводу энергоснабжения из России.

Таким образом, позиция Словакии по санкционному пакету напрямую зависит от договоренностей в энергетической сфере. Вопрос энергопоставок из России остается ключевым для стабильности словацкой экономики.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Словакия в начале июля заблокировала принятие 18-го пакета антироссийских санкций Евросоюза.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что новый пакет санкций ЕС против России «выглядит весьма «секси» для всех», но не окажет реального эффекта.

Словакия ранее потребовала от Евросоюза уступок для прекращения импорта газа из России.