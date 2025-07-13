Назван главный покупатель российского шоколада

По итогам первых четырех месяцев 2025 года Казахстан оказался главным покупателем российского шоколада. Об этом сообщает ООН Comtrade.

За отчетный период Казахстан закупил у России этого вида продукции на общую сумму 78,3 миллиона долларов. В топ-5 ключевых импортеров шоколада из РФ также вошли Азербайджан с результатом 23,4 миллиона долларов, Узбекистан (21,4 миллиона), Киргизия (14,7 миллиона) и Грузия (8 миллионов).

Белоруссия также могла быть представлена в этом рейтинге. Однако с 2022 года власти соседней с РФ страны не предоставляют статистических подробностей по торговле. В то же время Китая не оказалось в пятерке лидером по объемам закупок российских сладостей. КНР заняла в рейтинге только шестое место (7,4 миллиона долларов). В топ-10 еще оказались Армения (5,7 миллиона), Сербия (3 миллиона), Молдавия (2,4 миллиона) и Германия (2,1 миллиона).

При этом Китай стал активно наращивать импорт российского шоколада ближе к концу весны 2025 года. Так, по итогам мая покупатели из этой азиатской страны приобрели у поставщиков из России этой продукции на общую сумму 2,5 миллиона долларов. В месячном выражении импорт увеличился более чем втрое. РФ, в свою очередь, также активно нарастила закупки китайских сладостей и вошла в топ-5 главных рынков сбыта для КНР.