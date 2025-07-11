В Картофельном Союзе назвали главную проблему аграриев

Цены на картофель снижаются на протяжении последних трех недель и достигли в южных регионах 20-22 рублей за килограмм, это тревожный знак, так как предложение опережает спрос, сказал НСН Сергей Лупехин.

Главная задача производителей картофеля — обеспечить стабильность цен на продукцию, предложение фиксировать цены в годовых контрактах с торговыми сетями может помочь достичь этой цели. Об этом НСН заявил председатель Союза участников рынка картофеля и овощей Сергей Лупехин.

Из-за серьезного подорожания картофеля в российской рознице производители предложили сетям перейти на долгосрочные контракты с фиксированными ценами. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ». Сейчас в договорах обговариваются только объемы поставок, в то время как стоимость продукции устанавливается на торгах. Предложенный аграриями механизм, как рассчитывают участники рынка, позволит нивелировать влияние сезонных факторов при ценообразовании. Лупехин назвал основной задачей обеспечение стабильных цен на картофель.

«Главная цель производителей картофеля — обеспечение стабильности цен, избежание их резких скачков, чтобы это не влияло на инфляцию и изменение ключевой ставки. Есть два предложения: первое — фиксировать цены в годовых контрактах с торговыми сетями по той же схеме, как производители контрактуют с переработчиками, второе — активизация экспорта картофеля с целью удаления излишков с рынка. Главная же проблема производителей картофеля — отсутствие стабильности в планировании», — сказал Лупехин.

Собеседник НСН также посетовал на снижение цен на картофель.

«Началась уборка раннего картофеля, на протяжении последних трех недели цены снижаются и на юге упали до 20-22 рублей за килограмм. Это уже расстраивает производителей картофеля — предложение опережает спрос, надо открывать экспорт», — добавил он.

В свою очередь руководитель аппарата Картофельного Союза Татьяна Губина согласилась с тем, что долгосрочные контракты помогут контролировать цены на картофель.

«Теоретически долгосрочные контракты могут помочь в стабилизации справедливых цен на картофель. У нас как у производителей есть опыт работы с переработчиками, и крупные производители продуктов переработки прописывают в контракте объемы, периоды отгрузки и цены. При этом, согласно статистике, количество картофеля, который выращивается на переработку, растет. Даже если цена иногда выпадает из рынка, у нас есть стабильное понимание, каким будет денежный поток, согласованные цены и снижение турбулентности. Работая с торговыми сетями, мы не понимаем, какая будет цена, какое у нас будущее, и это сильно демотивирует сельхозпроизводителей, потому что требования к качеству высокие, а понимания цены нет. Плюс непредсказуемое выращивание — в позапрошлом году мы вырастили рекордный урожай, и цена упала, в прошлом сезоне картофель был в дефиците, и цена поднялась. Нас это выбивает из графика, снижает потребление картофеля, люди перенаправляют взгляды и кошельки на бакалею. Поэтому мы очень заинтересованы в том, чтобы на часть продукции была стабильная цена, хотя бы на один из видов, который торговая сеть может самостоятельно установить, потому что везде разный покупатель. Отмечу, что сегодня речь идет о цене на импортный картофель, ранний продукт только попадает на прилавки». — сказала Губина.

Собеседница НСН назвала нестабильный рынок главной проблемой российских производителей картофеля.

«Главная проблема российских производителей картофеля — это сильно волатильный рынок, турбулентность в ценах очень сильно мешает развитию бизнеса. Устойчивая реализация означает устойчивое развитие любой отрасли. Поэтому нельзя сдерживать любые каналы реализации — ни экспорт, ни развитие переработки. И, конечно, важно оказывать поддержку производству столового картофеля» — подытожила она.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что крупные белорусские торговые сети искусственно создали дефицит картофеля, чтобы оправдать рост цен и создать напряженность на рынке. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».