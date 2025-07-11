Рост тарифов ЖКХ резко разогнал инфляцию

Прокуратура проводит проверку, сообщает ИА DEITA.RU.

Граждане России массово жалуются на размер роста тарифов ЖКХ, проиндексрованных с 1 июля. Рос­стат на фоне по­вы­ше­ния та­ри­фов фик­си­ру­ет рост по­тре­би­тель­ских цен и рез­кий ска­чок ин­фля­ции.

По данным РБК, инфляция подскочила почти на процент. Генпрокуратура инициировала проверки в регионах страны. Такое поручение дал глава ведомства Игорь Краснов. Широкий общественный резонанс спровоцировал интерес силовиков к ситуации.

По данным силового едомства, несмот­ря на сред­нюю по стране ин­дек­са­цию на­чис­ле­ний в раз­ме­ре 11,9%, в ряде ре­ги­о­нов сче­та за ком­му­наль­ное об­слу­жи­ва­ние зна­чи­тель­но выше. По данным Росстата, наи­боль­ший рост та­ри­фов за­фик­си­ро­ван в Перм­ском крае – 21,1%, Ар­хан­гель­ской об­ла­сти – 20% и Куз­бас­се – 19,8%.

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Как ранее сообщало ИА DEITA.RU, особенно заметно подорожала холодная вода. По России тарифы на холодное водоснабжение в среднем выросли на 14,9%, водоотведение - на 14,6%, горячее водоснабжение и отопление - на 13,8%, газ - на 13,5%, электроэнергию - на 13,0%.