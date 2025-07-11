Рост тарифов ЖКХ резко разогнал инфляцию
Прокуратура проводит проверку, сообщает ИА DEITA.RU.
Граждане России массово жалуются на размер роста тарифов ЖКХ, проиндексрованных с 1 июля. Росстат на фоне повышения тарифов фиксирует рост потребительских цен и резкий скачок инфляции.
По данным РБК, инфляция подскочила почти на процент. Генпрокуратура инициировала проверки в регионах страны. Такое поручение дал глава ведомства Игорь Краснов. Широкий общественный резонанс спровоцировал интерес силовиков к ситуации.
По данным силового едомства, несмотря на среднюю по стране индексацию начислений в размере 11,9%, в ряде регионов счета за коммунальное обслуживание значительно выше. По данным Росстата, наибольший рост тарифов зафиксирован в Пермском крае – 21,1%, Архангельской области – 20% и Кузбассе – 19,8%.
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Как ранее сообщало ИА DEITA.RU, особенно заметно подорожала холодная вода. По России тарифы на холодное водоснабжение в среднем выросли на 14,9%, водоотведение - на 14,6%, горячее водоснабжение и отопление - на 13,8%, газ - на 13,5%, электроэнергию - на 13,0%.