Трамп заявил о введении пошлин на товары из ЕС

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты с 1 августа вводят пошлины в размере 30% на товары из Европейского союза.

Об этом говорится в письме Трампа, адресованному главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, которое американский лидер опубликовал в своей соцсети Truth Social.

«Начиная с 1 августа 2025 года, мы будем взимать с ЕС пошлину в размере 30% с его товаров, отправляемых в США, отдельно от всех секторальных пошлин», — цитирует заявление РИА Новости.

Аналогичный тариф Штаты вводят в отношении Мексики.

Ранее бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва подверг критике содержание письма президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, в котором хозяин Белого дома объявил о 50%-ных пошлинах на бразильские товары.

Он также сообщил, что Бразилия с 1 августа введёт пошлины на товары из США.