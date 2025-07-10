Курс биткоина впервые превысил $113 тысяч

Курс биткоина в четверг, 10 июля, в 20:05 мск впервые в истории пробил отметку $113 тыс. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.

По состоянию на 20:10 мск, цена биткоина достигла в моменте $113 377 на американской криптобирже Coinbase в паре с долларом.

На крупнейшей по торговым объемам криптобирже Binance в паре со стейблкоином USDT курс доходил до $113 300, отметили эксперты.

По данным аналитиков, именно на пары с USDT, стейблкоином компании Tether, приходится большая часть объема и ликвидности на крипторынке.

Специалисты отметили, что торговля криптовалютами идет круглосуточно, а курсы на разных биржах отличаются из-за разного состава валютных пар, глубины биржевого стакана и состава участников.

Так, на Coinbase торгуется BTC напрямую к доллару, на Binance — к USDT, и котировки могут незначительно расходиться в моменте.