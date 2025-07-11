ЦБ оценил возможность искусственного ослабления курса рубля

Банк России не занимается искусственной корректировкой курса рубля. Так регулятор ответил на соответствующий вопрос в своем официальном Telegram-аккаунте.

Пользователи поинтересовались, будет Центробанк (ЦБ) искусственно ослаблять рубль из-за падения цен на нефть. В посте отмечается, что ЦБ никогда не занимается искусственным ослаблением или укреплением рубля. Курс зависит от многих факторов, он балансирует интересы всех участников рынка и объективно отражает ситуацию в реальной экономике, объяснили в регуляторе.

Там напомнили, что динамика цен на нефть действительно оказывает влияет на курс через валютную выручку экспортеров. При этом понижение нефтяных котировок может приводить к ослаблению национальной валюты, усиливая инфляционное давление.

Однако, как подчеркнули в ЦБ, во время принятия решений по ключевой ставке в расчет берется весь спектр факторов, а приоритетом остается достижение цели по инфляции. Дополнительно в регуляторе заявили, что сглаживать влияние колебаний нефтяных цен на отечественную экономику помогает бюджетное правило.

10 июля сообщалось, что официальный курс доллара упал ниже 78 рублей. Таким образом, официальный курс доллара опустили на 27 копеек. Тем временем котировки европейской валюты, напротив, были подняты примерно на 8 копеек.