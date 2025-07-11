Биткоин установил новый рекорд стоимости, превысив $118 тыс.

Стоимость биткойна продолжает обновлять исторический максимум, цена криптовалюты превысила $118 тыс., свидетельствуют данные площадки Binance.

По данным на 08:44 мск, криптовалюта преодолела отметку в $118 тыс. и достигла рекордных $118,09 тыс. (+6,43%).

К 08:58 мск стоимость биткойна замедлила рост и находилась на уровне $117,812 тыс. (+6,05%).

9 июля стоимость биткойна, после полуторамесячного движения в коридоре $100-$110 тыс., поднялась до $111,999 тыс., установив новый исторический максимум. Последний раз стоимость биткойна устанавливала исторический максимум 22 мая 2025 года, поднявшись до $111,98 тыс.

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.

Концепция была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткойна отмечен лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, в настоящее время большая часть биткойнов уже "добыта".